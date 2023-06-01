Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн является приоритетным вариантом вариантом на замену форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, об этом сообщает Diaro Sport.

По данным источника, главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти понимает, что с потерей французского нападающего, ему будет необходим топ-форвард на позицию «девятки».

Ранее СМИ сообщали, что Бензема согласился подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии, и сегодня, 1 июня, он должен объявить о своём уходе на пресс-конфиренции.

Контаркт Кейна со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.