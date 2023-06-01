«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Кариусом – вратарь провёл один матч в сезоне

«Ньюкасл» хочет, чтобы голкипер Лорис Кариус заключил новый контракт с клубом. Об этом стало известно журналисту Джейкобу Уайтхеду из The Athletic.

При этом отмечается, что Кариус пока не принял решение по своему будущему. У 29-летнего немца есть варианты трудоустройства в Италии.

В сезоне 2022/2023 Лорис Кариус провёл за «Ньюкасл» только один матч. Это был финал Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед», в котором «сороки» потерпели поражение с результатом 0:2

«Ньюкасл» занял четвёртое место в чемпионате Англии и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.