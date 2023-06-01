Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может подписать капитана «Челси»

01 Июня 2023 • 17:28 Комментировать

В летнее трансферное окно защитник Сесар Аспиликуэта может покинуть «Челси». Маурисио Почеттино, главный тренер лондонской команды, наверняка устроит серьёзную чистку состава. Поговаривают, что Аспиликуэта в планы аргентинского специалиста не входит.

Как сообщает Mundo Deportivo, побороться за 33-летнего Аспиликуэту на трансферном рынке может «Барселона». Каталонцы хотели подписать капитана «Челси» в прошлом году, но тогда защитник решил остаться на «Стэмфорд Бридж».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сесара Аспиликуэту в 8 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Кариусом – вратарь провёл один матч в сезоне
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать капитана «Челси»
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» надеется подписать защитника «Баварии»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выбирает между тремя тренерами
16:20 · Англия. Премьер-лига
Саа: Роналду предпочёл бы остаться в «Манчестер Юнайтед»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер высказался о сумме трансфера Макаллистера в «Ливерпуль»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Агент ответил, вернётся ли Лунёв в «Зенит»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Арсенала»: «Отставка Артеты может пойти на пользу команде» 2
13:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-игрок «Баварии» может усилить «Ливерпуль»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить бразильца за 100 млн евро
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался продавать Колвилла в «Брайтон» за 35 миллионов евро
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» договорился со звёздным полузащитником 2
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал «Манчестер Юнайтед» стоимость Маунта
11:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал причину гегемонии «Баварии» в Бундеслиге
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может усилиться звёздным португальцем
Все новости
Рекомендуем