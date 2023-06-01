«Барселона» может подписать капитана «Челси»

В летнее трансферное окно защитник Сесар Аспиликуэта может покинуть «Челси». Маурисио Почеттино, главный тренер лондонской команды, наверняка устроит серьёзную чистку состава. Поговаривают, что Аспиликуэта в планы аргентинского специалиста не входит.

Как сообщает Mundo Deportivo, побороться за 33-летнего Аспиликуэту на трансферном рынке может «Барселона». Каталонцы хотели подписать капитана «Челси» в прошлом году, но тогда защитник решил остаться на «Стэмфорд Бридж».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сесара Аспиликуэту в 8 миллионов евро.