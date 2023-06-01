«Манчестер Сити» надеется подписать защитника «Баварии»

В «Манчестер Сити» надеются на успех на летнем трансферном рынке в борьбе за защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на издание AS.

«Горожане» хотели бы подписать Дэвиса, однако они столкнутся с конкуренцией со стороны «Реала». В Мадриде тоже хотят заполучить 22-летнего канадца, ведь «сливочным» нужен игрок на левый фланг обороны.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 38 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач.