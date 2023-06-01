«Тоттенхэм» выбирает между тремя тренерами

«Тоттенхэм» до сих пор ищет нового главного тренера для команды. Должность оказалась вакантной в конце марта, когда клуб расстался с Антонио Конте.

Как сообщает The Telegraph, в шорт-лист «Тоттенхэма» из трёх тренеров попал Марку Силва, который хорошо работает с «Фулхэмом». Помимо португальца, «шпоры» рассматривают Анге Постекоглу из «Селтика» и безработного Луиса Энрике.

Напомним, что «Тоттенхэм» финишировал на восьмой позиции в чемпионате Англии. В следующем сезоне лондонцы не будут выступать в еврокубках. «Шпоры» не получили билет в турниры УЕФА впервые за 14 лет.