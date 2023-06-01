Саа: Роналду предпочёл бы остаться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался на тему ухода из клуба Криштиану Роналду.

«Роналду мог бы найти компромисс и остаться. Он отличный игрок, и я до сих пор расстроен, потому что он в этом сезоне легко мог забить ещё 10-15 голов и помочь команде выступить лучше.

Криштиану – очень гордый человек. Он никогда этого не скажет, но в глубине души он бы предпочёл забивать голы и выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед». Это была бы лучшая история для него и его биографии, даже если он не признаёт этого», - сказал Саа Compare.

Напомним, что Криштиану Роналду ушёл из «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года. Сейчас португалец играет за «Аль-Наср».