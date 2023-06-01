Инсайдер высказался о сумме трансфера Макаллистера в «Ливерпуль»

Полузащитник Алексис Макаллистер в обозримом будущем сменит «Брайтон» на «Ливерпуль». Мерсисайдцы планируют закрыть сделку уже на следующей неделе, о чём в социальных сетях пишет известный инсайдер Фабрицио Романо. Также он высказался о сумме трансфера 24-летнего аргентинца.

«Макаллистер будет стоить «Ливерпулю» намного меньше, чем 65-70 миллионов фунтов, о которых писали вчера. Фиксированная сумма не так уж высока», - написал Романо.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алексиса Макаллистера в 42 миллиона евро. Аргентинец является чемпионом мира.