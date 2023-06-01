Агент ответил, вернётся ли Лунёв в «Зенит»

Футбольный агент Антон Смирнов, который представляет интересы голкипера Андрея Лунёва, высказался касательно возможного возвращения своего клиента в петербургский «Зенит».

«Да пребудет успокоение со всеми волнующимися. Переговоров с «Зенитом» не было, нет и не будет. А теперь выдыхайте, не задерживая надолго дыхания», - оставил сообщение агент в своих социальных сетях.

Сегодня, 1 июня, было объявлено, что Лунёв тренируется на базе петербургского клуба. За «сине-бело-голубых» вратарь выступал с 2017 по 2021 год.

Последним местом работы Андрея был леверкузенский «Байер».