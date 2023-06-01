Легенда «Арсенала»: «Отставка Артеты может пойти на пользу команде»

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Тони Адамс считает, что «канонирам» стоит задуматься над увольнением главного тренера команды Микеля Артеты.

«Понятно, что «Арсеналу» тяжело конкурировать с «Ман Сити». Они не смогут навязать борьбу «горожанам» в следующем сезоне. Возможно, команда достигла максимума под руководством Артеты. Я не призываю уволить его прямо сейчас, но в будущем, думаю, будет принято такое решение. И оно может пойти на пользу», - передает слова Адамса The Sun.

В минувшем сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в Премьер-лиге, но на финальном отрезке уступил чемпионский титул «Манчестер Сити».