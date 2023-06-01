Топ-игрок «Баварии» может усилить «Ливерпуль»

Еще один топ-полузащитник находится в сфере интересов «Ливерпуля». Как сообщил в соцсетях журналист Филипп Кесслер, мерсисайдцы планируют подписать хавбека сборной Германии и «Баварии» Леона Горецку.

В свою очередь мюнхенский гранд готов рассмотреть вариант с продажей Горецки. Главный тренер команды Томас Тухель не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 28-летним полузащитником. Контракт Леона рассчитан до июня 2026 года, а его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Горецка провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.