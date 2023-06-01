«Ливерпуль» может купить бразильца за 100 млн евро

Бразильский хавбек Бруно Гимараэс, правами на которого владеет «Ньюкасл», находится в сфере интересов другого английского клуба. По информации журналистов портала Goal.com, полузащитника хочет подписать «Ливерпуль».

Руководство мерсисайдцев вступило в переговоры по трансферу Гимараэса. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Гимараэс провел 32 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также он получил семь желтых карточек.

Контракт Бруно с «сороками» рассчитан до середины 2026 года.