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«Ливерпуль» может купить бразильца за 100 млн евро

01 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Бразильский хавбек Бруно Гимараэс, правами на которого владеет «Ньюкасл», находится в сфере интересов другого английского клуба. По информации журналистов портала Goal.com, полузащитника хочет подписать «Ливерпуль».

Руководство мерсисайдцев вступило в переговоры по трансферу Гимараэса. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Гимараэс провел 32 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также он получил семь желтых карточек.

Контракт Бруно с «сороками» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
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