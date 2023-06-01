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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» договорился со звёздным полузащитником

01 Июня 2023 • 11:57 Комментировать (2)

Хорватский полузащитник Матео Ковачич покидает лондонский «Челси» и переходит в «Манчестер Сити», об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний хавбек согласовал с «горожанами» условия личного трудового договора. Чемпиону Англии теперь предстоит договориться с «пенсионерами» о размере компенсации за переход игрока. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Ковачич принял участие в 37 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Его действующее соглашение с «Челси» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Июня 2023 в 12:12
ай хурустальная мичта.. увидец чиленси в аглицком-пердиве! А-ха-ха-ха! )))
Misha_diablo_football
01 Июня 2023 в 12:09
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