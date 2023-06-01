«Манчестер Сити» договорился со звёздным полузащитником

Хорватский полузащитник Матео Ковачич покидает лондонский «Челси» и переходит в «Манчестер Сити», об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний хавбек согласовал с «горожанами» условия личного трудового договора. Чемпиону Англии теперь предстоит договориться с «пенсионерами» о размере компенсации за переход игрока. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Ковачич принял участие в 37 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Его действующее соглашение с «Челси» рассчитано до середины следующего года.