«Челси» назвал «Манчестер Юнайтед» стоимость Маунта

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может этим летом перебраться в другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово потратить на приобретение игрока не более 60 миллионов евро.

Согласно информации журналистов CBS, «пенсионеров» не устраивает такая сумма. Лондонский клуб хочет выручить с продажи Маунта 75-80 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее стало известно, что «МЮ» договорился с Мэйсоном об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел 24 матча, забил три гола и отдал два ассиста. Трудовое соглашение между сторонами истекает в 2024 году.