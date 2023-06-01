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«Челси» назвал «Манчестер Юнайтед» стоимость Маунта

01 Июня 2023 • 11:13 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может этим летом перебраться в другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово потратить на приобретение игрока не более 60 миллионов евро.

Согласно информации журналистов CBS, «пенсионеров» не устраивает такая сумма. Лондонский клуб хочет выручить с продажи Маунта 75-80 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее стало известно, что «МЮ» договорился с Мэйсоном об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел 24 матча, забил три гола и отдал два ассиста. Трудовое соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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