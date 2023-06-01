Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» может усилиться звёздным португальцем

01 Июня 2023 • 10:50 Комментировать

Атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который в сезоне-2022/2023 выступал за лондонский «Челси» на правах аренды, может остаться в Английской премьер-лиге.

Согласно информации журналистов таблоида Daily Mail, услуги португальского вингера предложены «Ньюкаслу». Фелиш не входит в планы главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Жоау провел 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Согласно оценке журналистов портала Transfermarkt, стоимость Фелиша составляет 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал «Манчестер Юнайтед» стоимость Маунта
11:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал причину гегемонии «Баварии» в Бундеслиге
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может усилиться звёздным португальцем
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на нападающего «Челси»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре хочет стать тренером
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет откупиться от Магуайра - названа сумма 1
09:01 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс объявил об уходе из «Лестера»
07:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приостановил переговоры с Канте
07:38 · Англия. Премьер-лига
В «Шахтёре» отреагировали на провал Мудрика в «Челси»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» заплатит за Маунта слухи
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился со звездой «Челси» слухи
00:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделал Асенсио предложение, но фаворитом остаётся «Астон Вилла»
31 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «В АПЛ очень много физической борьбы, поначалу мне было трудно»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Романо: «У Тилеманса нет договорённости ни с одним из клубов»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол стал одной из главных целей «Манчестер Сити» на лето
Все новости
Рекомендуем