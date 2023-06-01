«Ньюкасл» может усилиться звёздным португальцем

Атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который в сезоне-2022/2023 выступал за лондонский «Челси» на правах аренды, может остаться в Английской премьер-лиге.

Согласно информации журналистов таблоида Daily Mail, услуги португальского вингера предложены «Ньюкаслу». Фелиш не входит в планы главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Жоау провел 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Согласно оценке журналистов портала Transfermarkt, стоимость Фелиша составляет 50 миллионов евро.