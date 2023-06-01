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Яя Туре хочет стать тренером

01 Июня 2023 • 09:53 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Яя Туре заявил о намерении стать главным тренером в будущем.

«Мне нравится заниматься тем, что я делаю после завершения карьеры. Мечтаю однажды стать главным тренером. Жизнь непредсказуема, возможно, однажды я снова окажусь в «Манчестер Сити», - приводит слова ивуарийца The Times.

Напомним, что с лета прошлого года Туре работает в академии «Тоттенхэма». Яя намерен пройти обучение и получить тренерскую лицензию УЕФА категории Pro.

За сборную Кот-д’Ивуара Туре провел 102 поединка и отметился 19 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Яя Туре
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