«Манчестер Юнайтед» хочет откупиться от Магуайра - названа сумма

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может получить солидную денежную компенсацию, если покинет команду этим летом.

Согласно данным таблоида Daily Mail, руководство «красных дьяволов» готово выплатить игроку порядка 11 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферный ценник Магуайра – 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги 30-летний футболист сыграл 16 матчей за манкунианцев, в которых получил четыре желтые карточки.