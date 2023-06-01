Тилеманс объявил об уходе из «Лестера»

Один из ведущих футболистов «Лестера» Юри Тилеманс посредством социальных сетей сообщил об уходе из английского клуба. Бельгиец покидает команду в статусе свободного агента, поскольку его контракт истекает в конце июня.

«Дорогие болельщики «Лестера», после четырех особенных лет вместе я с огромной прощаюсь с этим невероятным клубом», - говорится в публикации полузащитника.

Тилеманс выступал за «Лестер» с июля 2019 года. Его трудовой истекает 30 июня.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 26-летнему бельгийцу со стороны лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны».