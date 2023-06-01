«Челси» приостановил переговоры с Канте

Руководству лондонского «Челси» до сих пор не удалось договориться с опорным полузащитником Н’Голо Канте о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В последнее время стороны не поднимали вопрос пролонгации сотрудничества. В связи с этим не исключен уход Канте на правах свободного агента в летнее трансферное окно. У него есть варианты как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

В нынешнем сезоне хавбек поучаствовал в девяти матчах за лондонский коллектив, в которых отметился результативной передачей. Француз долгое время находился в лазарете из-за травмы подколенного сухожилия.