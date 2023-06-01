Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» приостановил переговоры с Канте

01 Июня 2023 • 07:58 Комментировать

Руководству лондонского «Челси» до сих пор не удалось договориться с опорным полузащитником Н’Голо Канте о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В последнее время стороны не поднимали вопрос пролонгации сотрудничества. В связи с этим не исключен уход Канте на правах свободного агента в летнее трансферное окно. У него есть варианты как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

В нынешнем сезоне хавбек поучаствовал в девяти матчах за лондонский коллектив, в которых отметился результативной передачей. Француз долгое время находился в лазарете из-за травмы подколенного сухожилия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
07:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приостановил переговоры с Канте
07:38 · Англия. Премьер-лига
В «Шахтёре» отреагировали на провал Мудрика в «Челси»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» заплатит за Маунта слухи
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился со звездой «Челси» слухи
00:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделал Асенсио предложение, но фаворитом остаётся «Астон Вилла»
31 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «В АПЛ очень много физической борьбы, поначалу мне было трудно»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Романо: «У Тилеманса нет договорённости ни с одним из клубов»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол стал одной из главных целей «Манчестер Сити» на лето
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обязан устроить распродажу летом из-за правил финансового фэйр-плей
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Маунта
22:15 · Англия. Премьер-лига
Ковачич хочет перейти в «Манчестер Сити»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Фабиан Руис стал главной трансферной целью клуба АПЛ слухи
21:46 · Англия. Премьер-лига
В «Лестере» назвали лучшего игрока провального сезона
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингему
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» начал переговоры с «Челси» по Обамеянгу слухи
Все новости
Рекомендуем