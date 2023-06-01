В «Шахтёре» отреагировали на провал Мудрика в «Челси»

Сергей Палкин, занимающий пост генерального директора «Шахтёра», поделился мнением о неудачном выступлении украинского полузащитника Михаила Мудрика за лондонский «Челси».

«Почему Мудрику не удаётся заиграть в «Челси» на должном уровне? А кому там удается заиграть сегодня?» - сказал Палкин в интервью на YouTube-канале Гончарова.

Мудрик перебрался в «Челси» минувшей зимой. За его трансфер руководство «пенсионеров» заплатило 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 17 поединках за лондонский коллектив во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.