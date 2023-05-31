Романо: «У Тилеманса нет договорённости ни с одним из клубов»

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс покинет английский клуб по окончании сезона и своего контракта.

Как уточняет Романо, решение футболист принял из-за того, что «Лестер» покинул Английскую премьер-лигу по итогам сезона-2022/23. Что касается будущего бельгийца, то конкретных договорённостей у молодого игрока пока нет ни с одним из клубов.

Напомним, что талантливый бельгийский полузащитник выступал за «лис» с 2019 года, самым громким трофеем игрока с командой была победа в Кубке Англии в 2021 году.

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