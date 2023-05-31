«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингему

Полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Куадио Коне может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, в услугах 22-летнего француза заинтересован «Ливерпуль». Отмечается, что клуб уже начал процесс переговоров с «Боруссией».

Как сообщает источник, этот вариант является для «мерсисайдцев» запасным. «Ливерпуль» подпишет игрока в том случае, если им не удастся договориться с хавбеком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

В текущем сезоне Коне провел 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.