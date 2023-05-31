Фред выразил недовольство игровым временем в «Манчестер Юнайтед»

Поговаривают, что полузащитник Фред Сантос в летнее трансферное окно может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в менее статусный клуб. 30-летнего бразильца слухи связывают с «Фулхэмом», «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». Сам Фред сообщил, что он недоволен количеством игрового времени на «Олд Траффорд».

«Я считаю, что играл хорошо, хотя я хотел бы получать больше игровых минут на поле. Я старался делать то, чего от меня ожидали, - помогать команде добиваться успеха», - сказал Фред FourFourTwo.

В сезоне 2022/2023 Фред провёл на поле 2187 минут в 55 матчах (39,4 минуты в среднем).