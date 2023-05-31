«Манчестер Юнайтед» на страницах своего официального сайта сообщил о продлении контракта с защитником Диогу Далотом. Новый трудовой договор связывает 24-летнего португальского футболиста с клубом до конца июня 2028 года. В соглашении прописана опция продления ещё на один сезон.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Далот провёл 107 официальных матчей. В них португальский защитник трижды забивал голы и шесть раз ассистировал партнёрам.

«Манчестер Юнайтед», как известно, финишировал на третьем месте в Премьер-лиге Англии. В следующем сезоне команда Эрика тен Хага выступит в Лиге чемпионов.