​Лопетеги подтвердил интерес к возможной работе в Серии А

Наставник «Вулверхэмтпона» Хулен Лопетеги дал понять, что ему нравится идея поработать в итальянской Серии А, хотя конкретных предложений сейчас из итальянского футбола у него нет (но были, по его словам, в прошлом - в частности, от «Ромы»).

- Серия А - безумно интересный, на мой взгляд, чемпиона, который сейчас растет. Я не исключаю, что появлюсь там. Быть может, даже раньше, чем вы думаете, - цитирует слова Лопетеги fcinter1908.it.

Напомним, что в прошлом Лопетеги работал даже в самом мадридском «Реале».С ноября прошлого года тренирует свой нынешний клуб - «Вулверхэмптон».