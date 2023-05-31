Далот продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот продлил контракт с клубом. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новый трудовой договор связывает 24-летнего португальца с «красными дьяволами» до конца июня 2028 года. В ближайшее время клуб объявит продлении соглашения с Далотом официально.

Далот оказался в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года. Всего за «красных дьяволов» португалец провёл 107 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров. Стоит сказать, что сезон 2020/2021 Далот провёл в аренде в «Милане».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии.