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Далот продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

31 Мая 2023 • 17:20 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот продлил контракт с клубом. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новый трудовой договор связывает 24-летнего португальца с «красными дьяволами» до конца июня 2028 года. В ближайшее время клуб объявит продлении соглашения с Далотом официально.

Далот оказался в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года. Всего за «красных дьяволов» португалец провёл 107 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров. Стоит сказать, что сезон 2020/2021 Далот провёл в аренде в «Милане».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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