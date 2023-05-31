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«Тоттенхэм» не позволит Кейну уйти в «Манчестер Юнайтед»

31 Мая 2023 • 16:43 Комментировать

Гарри Кейн может сменить клубную прописку ближайшим летом. Есть информация, что 29-летний нападающий готов перебраться только в «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «Тоттенхэм» не позволит своему лидеру перейти в другой клуб Премьер-лиги ближайшим летом. Об этом рассказывает Evening Standard.

Позиция «Тоттенхэма» является твёрдой, поэтому Кейн может переехать на «Олд Траффорд» только в следующем году. Тогда «шпоры» не смогут помешать футболисту, ведь его действующий контракт рассчитан до конца июня 2024 года.  

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн забил 32 гола и отдал 5 голевых передач в 49 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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