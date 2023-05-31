Моуринью снова уколол свой бывший клуб – что сказал португалец

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снова уколол свой бывший клуб. Речь идёт о «Тоттенхэме», откуда португальца уволили за считанные дни до финала Кубка лиги в 2021 году.

«Рома» не уволила меня перед финалом [Лиги конференций в 2022 году], а «Тоттенхэм» уволил меня перед финалом Кубка лиги в 2021 году на «Уэмбли». «Рома» дала мне шанс, а в «Тоттенхэме» у меня не было шансов», - сказал Моуринью журналистам.

Отметим, что в финале Кубка лиги, перед которым Моуринью был уволен, «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» с результатом 0:1.

Ранее Моуринью говорил, что «Тоттенхэм» является единственным бывшим клубом, к которому он не питает чувств.