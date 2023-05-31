Мактоминай остаётся на радаре у «Ньюкасла»

«Ньюкасл» продолжает следить за шотландским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом Мактоминаем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «сорок» Эдди Хау высоко оценивает опорного хавбека «красных дьяволов».

Источник сообщает, что «Ньюкасл» уже пытался приобрести Мактоминая в январе, но получил отказ от руководства «Манчестер Юнайтед». К слову, «красные дьяволы» и сейчас не определились, будут ли продавать шотландца ближайшим летом.

Напомним, «Ньюкасл» в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Мактоминай в прошедшем сезоне отметился одним голом в Премьер-лиге.