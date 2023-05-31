Большая чистка: Почеттино может избавиться от 15 игроков «Челси»

После чересчур активной работы на трансферном рынке в «Челси» наблюдается перебор футболистов. После назначения Маурисио Почеттино на должность главного тренера в команде ожидается большая чистка. Как сообщает Daily Mail, из «Челси» могут уйти 15 футболистов. Почти все из них не входят в планы аргентинского тренера. Но вот, например, с Мэйсоном Маунтом Почеттино хотел бы работать, однако игрок может уйти, ведь его контракт истекает уже через год, а договориться о продлении пока не получается.

Итак, из «Челси» могут уйти такие игроки: Обамеянг, Зиеш, Пулишич, Менди, Хадсон-Одои, Кулибали, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Галлахер, Чалоба, Лофтус-Чик, Маунт, Фелиш и Закария.

На исходящих трансферах «Челси» планирует заработать более 300 миллионов евро.