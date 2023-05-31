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Большая чистка: Почеттино может избавиться от 15 игроков «Челси»

31 Мая 2023 • 13:38 Комментировать (1)

После чересчур активной работы на трансферном рынке в «Челси» наблюдается перебор футболистов. После назначения Маурисио Почеттино на должность главного тренера в команде ожидается большая чистка. Как сообщает Daily Mail, из «Челси» могут уйти 15 футболистов. Почти все из них не входят в планы аргентинского тренера. Но вот, например, с Мэйсоном Маунтом Почеттино хотел бы работать, однако игрок может уйти, ведь его контракт истекает уже через год, а договориться о продлении пока не получается.

Итак, из «Челси» могут уйти такие игроки: Обамеянг, Зиеш, Пулишич, Менди, Хадсон-Одои, Кулибали, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Галлахер, Чалоба, Лофтус-Чик, Маунт, Фелиш и Закария.

На исходящих трансферах «Челси» планирует заработать более 300 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Маурисио Почеттино Матео Ковачич Пьер-Эмерик Обамеянг Калиду Кулибали Рубен Лофтус-Чик Н'Голо Канте Хаким Зиеш Кристиан Пулишич Денис Закария Жоау Фелиш Каллум Хадсон-Одои Мэйсон Маунт Эдуар Менди Конор Галлахер Трево Чалоба
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
31 Мая 2023 в 13:50
Если собрать этих ребят в условный Брайтон под руководством топового тренера можно запросто поднять уровень клуба до ЛЧ...
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