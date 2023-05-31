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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звёздный Неймар выбрал себе новый клуб в АПЛ

31 Мая 2023 • 12:57 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Foot Mercato, предпочтительным вариантом для 31-летнего бразильца является «Манчестер Юнайтед».

Источник пишет о том, что возможность трансфера Неймара на «Олд Траффорд» зависит от того, станет ли владельцем «МЮ» шейх Джасим. Отмечается, что звёздный бразильский футболист имеет партнёрские связи в Катаре.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – «ПСЖ» платил за его трансфер невероятные 222 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Неймар провёл 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 голевых передач на партнёров. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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