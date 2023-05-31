Тьяго Силва хочет остаться в «Челси», но есть проблема

Будущее опытного защитника Тьяго Силвы остаётся неопределённым. Как сообщает Evening Standard, 38-летний бразилец хочет остаться в «Челси», но есть проблема - клубу нужно избавляться от кого-то из игроков центра обороны. «Пенсионеры» хотели бы расстаться с Калиду Кулибали спустя всего год после трансфера, однако сенегалец имеет хороший контракт в Лондоне и уходить не хочет.

«Челси» занял лишь 12-е место в завершившемся чемпионате Англии. Команда пропустит следующий еврокубковый сезон.

Добавим, что на днях «Челси» объявил о назначении на должность главного тренера Маурисио Почеттино.