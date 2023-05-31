«Арсенал» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского нападающего

Нападающий Уилфрид Гнонто, правами на которого владеет «Лидс», может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Согласно данным DeadlineDayLive, в услугах 19-летнего итальянского форварда заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Лидс», в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

Гнонто перешел в стан «павлинов» из швейцарского «Цюриха» в прошлом году за 4,5 миллиона евро. Текущая трансферная стоимость Уилфрида оценивается в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ форвард сыграл 24 матча, забил два мяча и сделал четыре ассиста.