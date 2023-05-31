Павар находится на вершине шорт-листа «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Лоика Танзи, француз является приоритетной целью «красных дьяволов» на усиление центральной линии обороны.

Отметим, что Павар чётко дал понять «Баварии» о своём желании покинуть команду в ближайшее межсезонье. Бенжамен хочет выступать в новом клубе на позиции центрального защитника, а не на правом фланге обороны. Интерес к Бенжамену ранее также приписывали со стороны каталонской «Барселоны».

Павар в прошедшем сезоне провёл 30 матчей в Бундеслиге. где записал на свой актив 4 гола и результативную передачу.