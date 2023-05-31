Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ньонто интересен двум топ-клубам АПЛ, цена игрока – в районе 30 миллионов евро

31 Мая 2023 • 11:43 Комментировать

Вингер «Лидса» Вильфрид Ньонто может остаться в Английской премьер-лиге. Напомним, команда футболиста сборной Италии недавно вылетела в Чемпионшип.

По информации от Calciomercato, в услугах Ньонто заинтересованы две команды из Премьер-лиги, которые в прошлом сезоне разыграли чемпионский титул. Речь идёт о лондонском «Арсенале» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «Лидс» будет готов расстаться со своим футболистом за 30 миллионов евро.

Отметим, что 19-летний Ньонто в прошедшем розыгрыше чемпионата Англии отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Это была дебютная кампания игрока в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Арсенал Лондон Вилли Ньонто трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского нападающего
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» шокирован требованиями Салиба по новому контракту, «ПСЖ» следит за ситуацией
11:50 · Англия. Премьер-лига
Павар находится на вершине шорт-листа «Манчестер Юнайтед»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Ньонто интересен двум топ-клубам АПЛ, цена игрока – в районе 30 миллионов евро
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагает Угарте на 3 миллиона меньше, чем «ПСЖ», но игрок предпочитает команду из Лондона
10:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани стал безработным
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Угарте
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продаст Карвалью только при одном условии
10:26 · Англия. Премьер-лига
Райсу не нравятся перемены в руководстве «Баварии» 1
10:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал получение награды лучшему тренеру АПЛ
10:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола - лучший тренер сезона АПЛ
09:56 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал игроков, которые не нужны «Манчестер Юнайтед»
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» дал ответ «ПСЖ» по трансферу Эдегора
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Фрайбурга»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге
Все новости
Рекомендуем