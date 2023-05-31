Ньонто интересен двум топ-клубам АПЛ, цена игрока – в районе 30 миллионов евро

Вингер «Лидса» Вильфрид Ньонто может остаться в Английской премьер-лиге. Напомним, команда футболиста сборной Италии недавно вылетела в Чемпионшип.

По информации от Calciomercato, в услугах Ньонто заинтересованы две команды из Премьер-лиги, которые в прошлом сезоне разыграли чемпионский титул. Речь идёт о лондонском «Арсенале» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «Лидс» будет готов расстаться со своим футболистом за 30 миллионов евро.

Отметим, что 19-летний Ньонто в прошедшем розыгрыше чемпионата Англии отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Это была дебютная кампания игрока в АПЛ.