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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани стал безработным

31 Мая 2023 • 10:42 Комментировать

Известный португальский вингер Луиш Нани покинул «Мальбурн Виктори», об этом сообщается на официальном сайте австралийского клуба.

Напомним, что 36-летний атакующий полузащитник выступал за команду из Мельбурна с лета прошлого года. Он поучаствовал в десяти поединках, после чего выбыл из строя из-за повреждения.

В Европе Луиш известен по выступлениям за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», римский «Лацио», «Валенсию» и другие команды.

В составе национальной сборной Португалии Нани сыграл 112 поединков, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Нани Мельбурн Виктори
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