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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Угарте

31 Мая 2023 • 10:38 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» ворвался в гонку за полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. «Красные дьяволы» составят конкуренцию лондонскому «Челси» и французскому «ПСЖ».

По информации от португальского издания A Bola, команда Эрика тен Хага тоже попытается приобрести Угарте, у которого прописана фиксированная сумма отступных в контракте – 60 миллионов евро. Игрок предпочитает выступать в Английской премьер-лиге, но у него также есть вариант с «Челси».

Угарте является опорным полузащитником оборонительного плана. На его позиции в «Манчестер Юнайтед» выступает Каземиро, который отыграл за команду всего один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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