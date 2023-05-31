«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Угарте

«Манчестер Юнайтед» ворвался в гонку за полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. «Красные дьяволы» составят конкуренцию лондонскому «Челси» и французскому «ПСЖ».

По информации от португальского издания A Bola, команда Эрика тен Хага тоже попытается приобрести Угарте, у которого прописана фиксированная сумма отступных в контракте – 60 миллионов евро. Игрок предпочитает выступать в Английской премьер-лиге, но у него также есть вариант с «Челси».

Угарте является опорным полузащитником оборонительного плана. На его позиции в «Манчестер Юнайтед» выступает Каземиро, который отыграл за команду всего один сезон.