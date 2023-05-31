«Ливерпуль» продаст Карвалью только при одном условии

«Ливерпуль» будет готов расстаться со своим нападающим Фабиу Карвалью, но только при одном условии. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что мерсисайдский клуб продаст футболиста только при условии включения в сделки права первоочередного выкупа.

Активный интерес к португальцу в данный момент проявляет «РБ Лейпциг», который видит в Карвалью серьёзное усиление на следующий сезон. По сведениям источника, первое предложение немецкого клуба уже было отклонено.

Ранее сообщалось, что в аренде Карвалью заинтересованы многие клубы из Английской премьер-лиги. Ранее Фабиу выступал за лондонский «Фулхэм», в составе которого и дебютировал в АПЛ два года назад.