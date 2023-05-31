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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» продаст Карвалью только при одном условии

31 Мая 2023 • 10:31 Комментировать

«Ливерпуль» будет готов расстаться со своим нападающим Фабиу Карвалью, но только при одном условии. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что мерсисайдский клуб продаст футболиста только при условии включения в сделки права первоочередного выкупа.

Активный интерес к португальцу в данный момент проявляет «РБ Лейпциг», который видит в Карвалью серьёзное усиление на следующий сезон. По сведениям источника, первое предложение немецкого клуба уже было отклонено.

Ранее сообщалось, что в аренде Карвалью заинтересованы многие клубы из Английской премьер-лиги. Ранее Фабиу выступал за лондонский «Фулхэм», в составе которого и дебютировал в АПЛ два года назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью трансферы футбола - лето 2023
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