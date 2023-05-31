Райсу не нравятся перемены в руководстве «Баварии»

Полузащитник «Вест Хэма» Делан Райс недоволен переменами в руководстве «Баварии», которая заинтересована в его трансфере. Напомним, недавно свои посты покинули генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич, который как раз и контактировал с Райсом.

По информации от Sport Bild, Райс раздражен переменами в руководстве «Баварии», так как хочет стабильности в своём следующем клубе. Теперь Деклан сомневается, стоит ли ему переходить в немецкую команду.

В то же время в «Баварии» засомневались в целесообразности выкладывать около 100 миллионов евро за трансфер игрока, у которого через год истекает контракт.