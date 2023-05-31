Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райсу не нравятся перемены в руководстве «Баварии»

31 Мая 2023 • 10:26 Комментировать (1)

Полузащитник «Вест Хэма» Делан Райс недоволен переменами в руководстве «Баварии», которая заинтересована в его трансфере. Напомним, недавно свои посты покинули генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич, который как раз и контактировал с Райсом.

По информации от Sport Bild, Райс раздражен переменами в руководстве «Баварии», так как хочет стабильности в своём следующем клубе. Теперь Деклан сомневается, стоит ли ему переходить в немецкую команду.

В то же время в «Баварии» засомневались в целесообразности выкладывать около 100 миллионов евро за трансфер игрока, у которого через год истекает контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Prince of Wales
31 Мая 2023 в 10:31
Ага, прям раздражен. Следит внимательнейшим образом. Держу пари, он даже особо не в курсе кто там и что там)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
10:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани стал безработным
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Угарте
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продаст Карвалью только при одном условии
10:26 · Англия. Премьер-лига
Райсу не нравятся перемены в руководстве «Баварии» 1
10:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал получение награды лучшему тренеру АПЛ
10:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола - лучший тренер сезона АПЛ
09:56 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал игроков, которые не нужны «Манчестер Юнайтед»
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» дал ответ «ПСЖ» по трансферу Эдегора
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Фрайбурга»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Канте не могут договориться о новом контракте
06:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Кулушевски
05:26 · Англия. Премьер-лига
Кантона подался в певцы
02:47 · Англия. Премьер-лига
На Кубке Англии уже выгравировали одно слово
30 Мая
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Сити» хотят игрока «Лидса» слухи
Все новости
Рекомендуем