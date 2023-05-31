Гвардиола прокомментировал получение награды лучшему тренеру АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на получение награды лучшему наставнику сезона в Английской премьер-лиге.

«Хочу поблагодарить всех причастных к этому. Обычно эту награду дают не за то, какой ты хороший специалист, а за то, что выиграл с командой. Я тренирую невероятный клуб, без поддержки вряд ли бы добился такого успеха. Большое спасибо моим подопечным за проделанную работу в течение сезона», - передает слова испанского тренера пресс-служба «горожан».

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.