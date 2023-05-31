Гвардиола - лучший тренер сезона АПЛ

В Английской премьер-лиге определились с лучшим тренером сезона. Как сообщается на официальном сайте «Манчестер Сити», престижную индивидуальную награду получил рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

Под руководством испанского специалиста клуб из Манчестера выиграл титул чемпиона Премьер-лиги, опередив на финишной прямой лондонский «Арсенал».

В ближайший уик-энд «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Кроме того, 10 июня подопечные Гвардиолы встретятся с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Трудовое соглашение Хосепа с «горожанами» рассчитано до 2025 года.