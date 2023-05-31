Фердинанд назвал игроков, которые не нужны «Манчестер Юнайтед»

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал четырех футболистов, которые должны покинуть «красных дьяволов» грядущим летом.

«Мактоминаю нужна новая команда, он очень мало играет. То же самое касается Магуайра. Вряд ли его устраивает роль футболиста ротации. У Эланги нет шансов пробиться в стартовый состав. Также пора уходить Марсьялю, этот парень очень нестабилен», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте. В ближайшие дни «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.