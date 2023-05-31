Неймар решил, где хочет играть

Звездный форвард Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Экрема Конура, южноамериканский нападающий хочет продолжить карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги.

В услугах Неймара заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Представители клубов связывались с агентом бразильца на предмет потенциального трансфера.

Нападающий выступает за парижский гранд с августа 2017 года. Срок действующего контракта Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

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