Пять больших летних трансферов звёздных футболистов, которые уже состоялись

Европейский сезон близок к завершению, и многие клубы уже начинают активно укреплять состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных переходах, которые уже оформлены.

Принято говорить, что процесс селекции не останавливается никогда. Речь не только о поиске игроков, но и о подписании новичков. Хотя летнее трансферное окно ещё не открыто, ряд переходов уже оформлен. Некоторые из них будут претендовать на попадание в число самых дорогих.

Кристофер Нкунку

Куда: «Челси» (Англия);

Откуда: «Лейпциг» (Германия);

Стоимость: 60 млн евро.

Кристофер Нкунку последние два сезона блистал в «Лейпциге» и решил перебраться в более сильный чемпионат и клуб. Француз остановил свой выбор на Английской премьер-лиге, правда, с клубом нападающий, по видимости, поспешил. Нкунку успел заключить договор с «Челси», но вряд ли рад тому, что творится в лондонском клубе в настоящее время. В стане «синих», кажется, и так перебор игроков в группе атаки, а теперь туда приходит ещё и француз. Пока сложно предположить, где новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино будет использовать Нкунку. Француз может сыграть и на острие атаки, и в оттяжке, и на фланге, но везде конкурентов у него будет хватать. Остаётся лишь следить за тем, что придумает наставник лондонцев, благо заплачено за новичка прилично.

Милан Шкриньяр

Куда: «ПСЖ» (Франция);

Откуда: «Интер» (Италия);

Стоимость: свободный агент.

Парижане давно гонялись за Миланом Шкриньяром и хотели видеть именно словака в своей защитной линии. «Интер» не хотел отпускать своего капитана и отказывался его продавать. С каждым трансферным окном давление «ПСЖ» становилось всё сильнее. Зимой же Шкриньяр получил право подписать контракт с парижанами, так как его соглашение с «Интером» истекает летом. Даже после этого миланцы отказались продавать Шкриньяра, веря, что он поможет, но капитанской повязки футболиста лишили. К сожалению Симоне Индзаги, Шкриньяр получил травму, хотя успел помочь пройти «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Беньямин Шешко

Куда: «Лейпциг» (Германия);

Откуда: «Зальцбург» (Австрия);

Стоимость: 24 млн евро.

Внутренний трансфер между клубами «Ред Булл» был оформлен ещё год назад. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» прикладывал серьёзные усилия, чтобы подписать словенского форварда, но тот предпочёл не спешить с переездом в Англию. Вместо этого Шешко отправится в «Лейпциг» «дозревать». Благо после ухода Нкунку у форварда, которому в последний день весны исполняется 20, будут все шансы оказаться в основном составе. Кажется, Шешко сделал разумный шаг. Перед глазами пример Эрлинга Холанна, который из того же «Зальцбурга» переехал в Германию, а теперь стал звездой в Англии. При этом партнёр норвежца Такуми Минамино из Австрии сразу отправился на Туманный Альбион, но заиграть там не смог.

Кстати, ещё «Лейпциг» уже оформил переход полузащитника Николаса Зайвальда из того же «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

Чаглар Сёюнджю

Куда: «Атлетико» (Испания);

Откуда: «Лестер» (Англия);

Стоимость: свободный агент.

«Лестер» вылетел из Премьер-лиги и готовится к массовому исходу футболистов. Правда, Чаглар Сёюнджю заранее определился со своим будущим. Турецкий защитник согласовал условия личного контракта с «Атлетико» и вместо Чемпионшипа будет выступать в Лиге чемпионов. Сёюнджю в этом сезоне играл не слишком здорово, но многие это связывают как раз с тем, что он принял решение покинуть «лис» и в некотором смысле берёг себя на будущее.

Мало Гюсто

Куда: «Челси» (Англия);

Откуда: «Лион» (Франция);

Стоимость: 30 млн евро.

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Ещё один французский новичок «Челси» – Мало Гюсто. «Челси» ещё зимой приобрёл защитника, которому буквально на днях исполнилось 20 лет, но позволил тому доиграть сезон в родном «Лионе». Гюсто должен усилить правый фланг обороны «Челси», но очевидно, что в лучшем случае станет лишь сменщиком Риса Джеймса. Есть вероятность, что Гюсто и вовсе пока отдадут в аренду, чтобы он где-то набрался опыта.

Роман Андреев