«Арсенал» дал ответ «ПСЖ» по трансферу Эдегора

Лондонский «Арсенал» отреагировал на интерес «ПСЖ» к полузащитнику Мартину Эдегору. Как стало известно журналистам The Mirror, руководство «канониров» ответило отказом на предложение французского гранда.

В лондонском топ-клубе твердо решили не продавать своих лидеров в грядущее трансферное окно. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Эдегор провел 37 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и семь результативных передач.

Норвежский полузащитник выступает за «Арсенал» с августа 2021 года. Его трудовое соглашение с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2025 года.