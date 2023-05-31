«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Фрайбурга»

Полузащитник Ноа Дарвич, который выступает в немецкой Бундеслиге за «Фрайбург», пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно Bayern & Germany.

В услугах 16-летнего футболиста юниорской сборной Германии заинтересован «Манчестер Сити». В гонку за Дарвичем могут присоединиться «ПСЖ», «Арсенал» и «Аякс».

Хавбек связан контрактом с «Фрайбургом» до конца следующего года. Он является игроком этого клуба с июля 2021 года.

Добавим, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. В ближайшее время команда Хосепа Гвардиолы проведет два финала – в Лиге чемпионов и Кубке Англии.