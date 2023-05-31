«Ливерпуль» нашёл усиление в Бундеслиге

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Ману Коне имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно информации Bild, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Источник отмечает, что вероятность перехода француза в мерсисайдский гранд оценивается достаточно высоко. У Ману уже есть конкретное предложение от «красных».

Срок трудового договора между Коне и клубом из Мёнхенгладбаха рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги полузащитник сыграл 30 матчей, отметившись голом и ассистом.