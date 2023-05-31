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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и Канте не могут договориться о новом контракте

31 Мая 2023 • 08:26 Комментировать

Лондонский «Челси» и французский полузащитник Нголо Канте пока не смогли договориться о новом трудовом соглашении, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В последние несколько месяцев стороны вели переговоры, однако ситуация до сих пор остается неопределенной. Этим могут воспользоваться другие клубы и переманить хавбека. В трансфере Нголо заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии.

32-летний полузащитник выступает за «Челси» с июля 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего месяца.

В текущем сезоне Канте провел семь матчей в АПЛ, отметившись голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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