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«Тоттенхэм» принял решение по Кулушевски

31 Мая 2023 • 06:51 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски, который выступает на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может остаться в английской команде.

Согласно данным Football Italia, руководство «шпор» собирается активировать опцию выкупа игрока у «старой синьоры». Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро. Сам Кулушевски пока не принял решения относительно своего будущего.

23-летний полузащитник выступает за лондонский коллектив с января 2022 года. Его арендное соглашение истекает в конце следующего месяца.

В этом сезоне Деян принял участие в 37 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски трансферы футбола - лето 2023
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