«Тоттенхэм» принял решение по Кулушевски

Хавбек туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски, который выступает на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может остаться в английской команде.

Согласно данным Football Italia, руководство «шпор» собирается активировать опцию выкупа игрока у «старой синьоры». Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро. Сам Кулушевски пока не принял решения относительно своего будущего.

23-летний полузащитник выступает за лондонский коллектив с января 2022 года. Его арендное соглашение истекает в конце следующего месяца.

В этом сезоне Деян принял участие в 37 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.