Кантона подался в певцы

Неординарный и эпатажный бывший французский футболист Эрик Кантона пытается жить, что называется, «на всю катушку». После завершения карьеры футболиста он попробовал себя в качестве киноактера, а теперь «Король Эрик» решил начать карьеру певца. И уже анонсировал свой первый сингл, он будет представлен публике второго июня под названием «Друг, которого мы потеряли». Кого имеет ввиду Кантона, неизвестно, но ждать осталось недолго - вскоре он поведает об этом в песне.

Напомним, что помимо «Манчестер Юнайтед», Кантона выступал также в «Марселе», «Бордо» и английском «Лидсе», которому принес последний на данный момент титул в истории клуба - победу в чемпионате Англии в 1992 году.