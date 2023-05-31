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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кантона подался в певцы

31 Мая 2023 • 05:26 Комментировать

Неординарный и эпатажный бывший французский футболист Эрик Кантона пытается жить, что называется, «на всю катушку». После завершения карьеры футболиста он попробовал себя в качестве киноактера, а теперь «Король Эрик» решил начать карьеру певца. И уже анонсировал свой первый сингл, он будет представлен публике второго июня под названием «Друг, которого мы потеряли». Кого имеет ввиду Кантона, неизвестно, но ждать осталось недолго - вскоре он поведает об этом в песне.

Напомним, что помимо «Манчестер Юнайтед», Кантона выступал также в «Марселе», «Бордо» и английском «Лидсе», которому принес последний на данный момент титул в истории клуба - победу в чемпионате Англии в 1992 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Эрик Кантона
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