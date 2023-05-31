На Кубке Англии уже выгравировали одно слово

В конце недели станет известен обладатель Кубка Англии, за трофей сразятся два клуба из Манчестера. Между тем компания Thomas Lyte, официальный изготовитель трофея, уже доставила его в распоряжение Футбольной Ассоциации. На нем уже выгравировано одно слово - Manchester. Будет ли это «Сити» или «Юнайтед», станет известно позже.

Отметим, что в финал одного из старейших турниров в мире, существующего с 1872 года, выходили 57 команд. Но, что любопытно, еще ни разу гравировщики не имели возможность сделать часть своей работы заранее, так как в финале турнира еще ни разу не встречались команды из одного города (если не считать Лондон).